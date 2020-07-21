19-летний бразилец в «Нефтчи» ВИДЕО
Бакинский «Нефтчи» усилился еще одним иностранным футболистом.
Ряды клуба, который представит Азербайджан в Лиге Европы, пополнил центральный защитник из Бразилии Ренер Алвес Де Соуза. С ним подписан контракт по системе «2+1».
19-летний бразилец будет играть в «Нефтчи» под 4-м номером. Ренер Алвес Де Соуза известен выступлениями за бразильский клуб «Форталеза», где он играл как за основную команду, так и за молодежные коллективы.
Это третий легионер, которого подписал «Нефтчи» этим летом. Ранее игроками бакинского клуба стали нигерийский фланговый полузащитник Юсуф Лаваль и бельгиец марокканского происхождения, опорный полузащитник Сабир Бугрин.
Наряду с иностранными игроками, в «Нефтчи» пришли Джабир Амирли и Фахмин Мурадбейли, вернувшийся из аренды. Покинули клуб Дональд Герье, Багали Дабо, Сони Мустивар, Вангелис Плателлас, Дарио Фредерико, Турал Ахундов, Рахман Гаджиев и Туран Велизаде.
Матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» проведет 27 августа. Соперник определится после жеребьевки, запланированной на 10 августа.