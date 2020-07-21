Азербайджанская армия уничтожила еще один беспилотник Армении фото
Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) X-55, предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.
Следует отметить, что это 3-й вражеский БПЛА, уничтоженный за последние два дня.