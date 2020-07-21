Генсек ООН позвонил Алиеву и Пашиняну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, чтобы призвать их к деэскалации. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Генсек ООН провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. Эти разговоры прошли сегодня утром, - информировал Дюжаррик. - В обеих беседах генсек выразил обеспокоенность столкновениями на границе Армении и Азербайджана".

"Генеральный секретарь вновь повторил свой призыв к незамедлительной и полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам", - добавил Дюжаррик.