Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пособий, стипендий и компенсаций за июль.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, финансовые средства по указанным видам социального обеспечения переведены на счета лиц соответствующих категорий.

Ранее, до 15 июля, были выплачены все пенсии за этот месяц, в том числе пенсии военнослужащих и лиц со специальными званиями.

Наряду с пенсиями граждане могут получить в банкоматах любого банка пособия, стипендии и компенсации. При этом никаких процентов не удерживается.

В ближайшие дни будут осуществлены выплаты по государственной адресной социальной помощи.