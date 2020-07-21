Завершилась выплата пособий, стипендий и компенсаций за июль отчет Минтруда
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пособий, стипендий и компенсаций за июль.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, финансовые средства по указанным видам социального обеспечения переведены на счета лиц соответствующих категорий.
Ранее, до 15 июля, были выплачены все пенсии за этот месяц, в том числе пенсии военнослужащих и лиц со специальными званиями.
Наряду с пенсиями граждане могут получить в банкоматах любого банка пособия, стипендии и компенсации. При этом никаких процентов не удерживается.
В ближайшие дни будут осуществлены выплаты по государственной адресной социальной помощи.