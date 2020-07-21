Верховный представитель ЕС провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел в среду телефонные переговоры в трехстороннем формате с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

"В ходе переговоров Боррель призвал обе стороны остановить военную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность", - говорится в сообщении.

Боррель также выступил за прямые переговоры между сторонами конфликта и подчеркнул необходимость возобновления работы миссии по мониторингу ОБСЕ, "как только позволят условия".