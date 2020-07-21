Более 15 миллионов человек заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 15 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По информации организации, коронавирусом заразились 15 000 424 человека, из них 617 832 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 915 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078).

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745.

Среди всех американских штатов на первое место по числу выявленных случаев заражения вышла Калифорния. По подсчетам экспертов, в течение последней недели число инфицированных в Калифорнии увеличивалось в среднем на 9 тыс. в сутки. К настоящему моменту их общее число составляет 409 382. В штате Нью-Йорк, который на протяжении нескольких месяцев занимал первую строчку по числу заразившихся, насчитывается 408 886 человек с подтвержденным коронавирусом.