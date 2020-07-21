В Турции 205 тысяч человек вылечились от коронавируса

В Турции от коронавируса (COVID-19) умерли еще 19 человек. Об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Он отметил, что за последние 24 часа были протестированы на коронавирус 43 404 человека, результаты тестов 902 из них оказались позитивными. Сегодня вылечились еще 1203 больных.

На сегодняшний день в Турции коронавирусом заразились 222 402 человека, из них 5545 человек умерли, а 205 214 человек вылечились.