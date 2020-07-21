В Турции 205 тысяч человек вылечились от коронавируса
В Турции от коронавируса (COVID-19) умерли еще 19 человек. Об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/315lDYcSUk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2020
Он отметил, что за последние 24 часа были протестированы на коронавирус 43 404 человека, результаты тестов 902 из них оказались позитивными. Сегодня вылечились еще 1203 больных.
На сегодняшний день в Турции коронавирусом заразились 222 402 человека, из них 5545 человек умерли, а 205 214 человек вылечились.