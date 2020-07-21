Дмитрий Рой, автор haqqin.az 22:34

«Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Эрдоганом», - заявил на днях министр обороны Турции Хулуси Акар.

Стратегическое мышление, которое в том числе включает в себя умение ударить в самую слабую точку противника, всегда было сильной стороной выдающегося турецкого военачальника. Не подвело оно его и на этот раз: генерал Хулуси Акар поднял самый болезненный для Еревана вопрос о свободном доступе к армянским архивам, где хранятся как до сих пор засекреченные документы о событиях 1915 года, так и документы, касающиеся событий последних лет существования Османского государства. Причем речь ведь не только о Национальном архиве Армении в Ереване. Закрытыми для исследователей остаются и корпус архивных документов, находящийся в армянской диаспоре: архивы Армянского католикосата в городе Вагаршапат, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви и партии «Дашнакцутюн» в Бостоне. Справедливости ради должен сказать, что доступ к ним все же существует – но только для «избранных» исследователей, то есть для тех, кого хранители этих документов считают «политически благонадежными», не сомневающимися в том, что «геноцид армян» был. И именно в тех масштабах, о которых заявляет армянская сторона. Для всех других исследователей, будь ты хоть суперзаслуженным авторитетом, имеющим международное имя – извините, пустить не можем ввиду «продолжающейся оцифровки» и «ограниченного числа персонала». Ну а если ученый хоть раз писал что-то положительное о Турции или Азербайджане, то максимум, что он получит в ответ на свое обращение в эти архивы – короткий и сухой отказ, даже без объяснения причин. Правда, армянские хранители в иных случаях могут поступить и по-другому. Предложить тенденциозно составленную подборку архивных документов, «безоговорочно» подтверждающих главный тезис: «геноцид был». Хочешь – бери и, возможно, с годами, ты заслужишь в глазах армянских политических воротил статус лояльного, «правильного» историка. Не хочешь – твои проблемы.

Кстати, именно в такую ловушку попал Танер Акчам (Taner Akçam) — турецкий историк и социолог, сотрудник Центра исследований Холокоста и геноцида в Университете Миннесоты, который с «помощью» армянских активистов опубликовал исследование «Приказы убивать. Армения, 1915 год» (Ordres de tuer. Arménie 1915). После чего сразу выпал из серьезного научного сообщества – слишком уж беспомощным и хрупким на критику оказалось то, что он пытался представить научным трудом, основанным на архивных документах армянской стороны. И сам теперь себя откровенно, отдадим должное, называет представителем «диссидентского течение историков», продолжающих твердить о «геноциде». И здесь необходимо сделать небольшое отступление. А что все так уперлись, простите за вульгаризм, в это «геноцид был, был, БЫЛ!!!»? А тех, кто в этом сомневается, – под суд, как это предусмотрено законодательством Швейцарии, Франции, а также чуть не стало статьей в Уголовном кодексе РФ. Да потому, что все упирается в деньги. Признание «геноцида армян» станет шагом к принятию законов, предполагающих выдвижение со стороны потомков жертв геноцида претензий финансового характера – уж армянское лобби во всем мире расстарается. Тем более что прецеденты уже были: в 2000 году в признавшей геноцид армян Калифорнии был принят закон, разрешающий штату рассматривать вопросы о выплате компенсации за страховые полисы, проданные армянам с 1915 года по 1923 год. На основании этого закона было вскоре инициировано судебное разбирательство «Мартин Мартунян против «Нью-Йорк Лайф Иншурэнс» (в этой компании был в том числе турецкий частный капитал), которое закончилось тем, что фирма-ответчик выплатила более 20 млн долларов. Когда на кону такие суммы – некрофилия армянских властей вполне понятна и даже объяснима: на костях предков подзаработать круглые суммы.