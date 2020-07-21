Бомбы, хранящейся в армянских архивах, боится и сам Ереван горячая тема
«Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Эрдоганом», - заявил на днях министр обороны Турции Хулуси Акар.
Стратегическое мышление, которое в том числе включает в себя умение ударить в самую слабую точку противника, всегда было сильной стороной выдающегося турецкого военачальника. Не подвело оно его и на этот раз: генерал Хулуси Акар поднял самый болезненный для Еревана вопрос о свободном доступе к армянским архивам, где хранятся как до сих пор засекреченные документы о событиях 1915 года, так и документы, касающиеся событий последних лет существования Османского государства.
Причем речь ведь не только о Национальном архиве Армении в Ереване. Закрытыми для исследователей остаются и корпус архивных документов, находящийся в армянской диаспоре: архивы Армянского католикосата в городе Вагаршапат, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви и партии «Дашнакцутюн» в Бостоне.
Справедливости ради должен сказать, что доступ к ним все же существует – но только для «избранных» исследователей, то есть для тех, кого хранители этих документов считают «политически благонадежными», не сомневающимися в том, что «геноцид армян» был. И именно в тех масштабах, о которых заявляет армянская сторона.
Для всех других исследователей, будь ты хоть суперзаслуженным авторитетом, имеющим международное имя – извините, пустить не можем ввиду «продолжающейся оцифровки» и «ограниченного числа персонала». Ну а если ученый хоть раз писал что-то положительное о Турции или Азербайджане, то максимум, что он получит в ответ на свое обращение в эти архивы – короткий и сухой отказ, даже без объяснения причин.
Правда, армянские хранители в иных случаях могут поступить и по-другому. Предложить тенденциозно составленную подборку архивных документов, «безоговорочно» подтверждающих главный тезис: «геноцид был». Хочешь – бери и, возможно, с годами, ты заслужишь в глазах армянских политических воротил статус лояльного, «правильного» историка. Не хочешь – твои проблемы.
Кстати, именно в такую ловушку попал Танер Акчам (Taner Akçam) — турецкий историк и социолог, сотрудник Центра исследований Холокоста и геноцида в Университете Миннесоты, который с «помощью» армянских активистов опубликовал исследование «Приказы убивать. Армения, 1915 год» (Ordres de tuer. Arménie 1915).
После чего сразу выпал из серьезного научного сообщества – слишком уж беспомощным и хрупким на критику оказалось то, что он пытался представить научным трудом, основанным на архивных документах армянской стороны. И сам теперь себя откровенно, отдадим должное, называет представителем «диссидентского течение историков», продолжающих твердить о «геноциде».
И здесь необходимо сделать небольшое отступление. А что все так уперлись, простите за вульгаризм, в это «геноцид был, был, БЫЛ!!!»? А тех, кто в этом сомневается, – под суд, как это предусмотрено законодательством Швейцарии, Франции, а также чуть не стало статьей в Уголовном кодексе РФ.
Да потому, что все упирается в деньги. Признание «геноцида армян» станет шагом к принятию законов, предполагающих выдвижение со стороны потомков жертв геноцида претензий финансового характера – уж армянское лобби во всем мире расстарается.
Тем более что прецеденты уже были: в 2000 году в признавшей геноцид армян Калифорнии был принят закон, разрешающий штату рассматривать вопросы о выплате компенсации за страховые полисы, проданные армянам с 1915 года по 1923 год.
На основании этого закона было вскоре инициировано судебное разбирательство «Мартин Мартунян против «Нью-Йорк Лайф Иншурэнс» (в этой компании был в том числе турецкий частный капитал), которое закончилось тем, что фирма-ответчик выплатила более 20 млн долларов. Когда на кону такие суммы – некрофилия армянских властей вполне понятна и даже объяснима: на костях предков подзаработать круглые суммы.
Вот здесь-то и кроется главная интрига. Коль на кону такие суммы, да еще и возможные политические выгоды – кто может быть заинтересован в раскрытии всей правды о «геноциде» больше, чем сами армяне? А сделать это достаточно просто: создаем международную комиссию историков для изучения событий 1915 года, которая после работы в турецких и армянских архивах отвечает на несколько принципиальных вопросов:
- Каково общее количество жертв армян во время Первой мировой войны?
- Каково количество армян, умерших/погибших во время событий 1915 года и каким образом они умерли?
- Сколько мирных турок были убиты «Дашнакцутюном» в течение того же периода?
И только после этого можно будет объективно и ответственно ответить на вопрос: «Был ли геноцид?» Причем данное решение должен принимать не кто иной, как международный трибунал. Пока такого не сделано – все заявления по данному вопросу являются чистейшей воды политиканством, а законодательные акты по данному вопросу – ничтожными.
Вот здесь-то и кроется главная интрига. Воротилы армянской политики, нет, не те, что в Ереване, а те, что рангом повыше и пребывают в Европе и США, прекрасно знают, что никакого «геноцида» в 1915 году не было.
Более того, они прекрасно знают, что если открыть архивы – то это станет очевидным и для всего мирового сообщества. То есть – рванет бомба, которая от краеугольного камня, на котором строятся армянские претензии на исключительность, оставит только глубокую воронку с мутной жижей. В центре которой армянский политический бомонд, вне зависимости от страны проживания, и окажется.
Кто-то с армянской стороны хочет опровергнуть эту мою версию? Да нет проблем, валяйте. Только не надо махать руками, брызгать слюной или как-то по-иному испражняться эмоциями – просто откройте архивы, особенно – в Бостоне и в «Институте Зоряна». Поступите так, как принято поступать для доказательства своей правоты в цивилизованном мире. Вы ведь постоянно утверждаете, что являетесь его частью, не так ли?