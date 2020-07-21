Глава межпарламентской группы дружбы Россия - Азербайджан поздравил haqqin.az
Депутат Государственной Думы РФ, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия - Азербайджан Дмитрий Савельев поздравил редакцию haqqin.az с профессиональным праздником - Днем национальной прессы.
«Современное азербайджанское общество невозможно представить без таких изданий, как ваше. Ваша редакция полно и ответственно осуществляет право граждан на получение открытой и объективной информации, вы формируете общественное мнение и отстаиваете интересы своих читателей. И главным признанием вашего нелегкого труда является их высокая оценка, которую вы видите по ежедневному приросту вашей аудитории. От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих успехов», - говорится в поздравительном письме Дмитрия Савельева.