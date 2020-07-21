ВОЗ: Массовая вакцинация от коронавируса возможна не раньше 2021 года

Во Всемирной организации здравоохранения скептически относятся к быстрым успехам некоторых стран в создании эффективной вакцины от коронавируса.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, в ближайшие месяцы безопасный препарат получить не удастся. По его мнению, завершение все испытаний и начало массовой вакцинации возможно не раньше 2021 года при «реалистичном сценарии».

«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», — цитирует его Twitter ВОЗ.

Тем временем в ВОЗ продолжают работу над тем, чтобы при появлении вакцины равный доступ к ней имели все нуждающиеся, вне зависимости от их материального положения.