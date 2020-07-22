Среда 22 июля – последний перед каникулами день заседаний британского парламента, но находящиеся в оппозиции лейбористы решили не упускать возможности обвинить своих политический оппонентов, консерваторов, в недостаточных усилиях для защиты страны от негативного иностранного влияния. Это следовало ожидать после публикации накануне доклада парламентского комитета по разведке и безопасности.

Формально правительству Бориса Джонсона сложно предъявить претензии: доклад о российском вмешательстве в политику Великобритании готовил прежний состав комитета, который сменился после выборов. Собственно, проведение выборов и послужило причиной, по которой документ, подготовленный еще осенью 2019 года, был обнародован лишь сейчас. Выборы прошли в декабре, потом какое-то время ушло на формирование нового состава комитета и его работу со спецслужбами и правительством на уточнение текста доклада. Сейчас материалы, по сути, полуторагодичной давности порядком устарели, но не устарел главный вопрос: защищена ли Британия должным образом от враждебного влияния? И, конечно, это вопрос к правящей партии, а, значит, в первую очередь к Борису Джонсону.

Каких-то удивительных открытий доклад не содержит, хотя нельзя забывать, что опубликована только его несекретная часть. Поскольку при его подготовке использовались материалы спецслужб, все, что грозит раскрытием методов работы и источников, осталось под грифом. Но общие выводы многозначительны и очень важны, поскольку они будут определять отношения Великобритании с Россией еще долгие годы.

Так, Россия однозначно определяется как враждебная Британии сила, ее власти «опытный и хорошо оснащенный противник, обладающий наступательным и оборонительным потенциалом мирового класса в сфере разведывательных действий». «Представляется, что Россия воспринимает внешнюю политику как игру с нулевой суммой: любые действия, которые наносят ущерб Западу, на фундаментальном уровне воспринимаются ей с положительной стороны». Будучи слабой страной в экономическом отношении, Россия и это пытается использовать себе на пользу: «Низкая репутация национального бренда и недостаток глобальных союзников в долгосрочной перспективе подталкивает ее к рискам — возможно, из-за того, что она считает, что ей нечего терять».

Эпизоды враждебных действий не исчерпываются известными случаями попыток с помощью пропагандистских методов повлиять на исход голосования про «Брекзиту» или на референдум о независимости Шотландии, кибератак на правительственные ресурсы и случаи отравления Александра Литвиненко или отца и дочь Скрипалей. Перечислено по крайней мере 14 подозрительных смертей людей на британской земле, относительно которых есть основания считать, что с ними поквитались российские спецслужбы.