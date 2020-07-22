Британия объявила Россию враждебной страной горячая тема
Среда 22 июля – последний перед каникулами день заседаний британского парламента, но находящиеся в оппозиции лейбористы решили не упускать возможности обвинить своих политический оппонентов, консерваторов, в недостаточных усилиях для защиты страны от негативного иностранного влияния. Это следовало ожидать после публикации накануне доклада парламентского комитета по разведке и безопасности.
Формально правительству Бориса Джонсона сложно предъявить претензии: доклад о российском вмешательстве в политику Великобритании готовил прежний состав комитета, который сменился после выборов. Собственно, проведение выборов и послужило причиной, по которой документ, подготовленный еще осенью 2019 года, был обнародован лишь сейчас. Выборы прошли в декабре, потом какое-то время ушло на формирование нового состава комитета и его работу со спецслужбами и правительством на уточнение текста доклада. Сейчас материалы, по сути, полуторагодичной давности порядком устарели, но не устарел главный вопрос: защищена ли Британия должным образом от враждебного влияния? И, конечно, это вопрос к правящей партии, а, значит, в первую очередь к Борису Джонсону.
Каких-то удивительных открытий доклад не содержит, хотя нельзя забывать, что опубликована только его несекретная часть. Поскольку при его подготовке использовались материалы спецслужб, все, что грозит раскрытием методов работы и источников, осталось под грифом. Но общие выводы многозначительны и очень важны, поскольку они будут определять отношения Великобритании с Россией еще долгие годы.
Так, Россия однозначно определяется как враждебная Британии сила, ее власти «опытный и хорошо оснащенный противник, обладающий наступательным и оборонительным потенциалом мирового класса в сфере разведывательных действий». «Представляется, что Россия воспринимает внешнюю политику как игру с нулевой суммой: любые действия, которые наносят ущерб Западу, на фундаментальном уровне воспринимаются ей с положительной стороны». Будучи слабой страной в экономическом отношении, Россия и это пытается использовать себе на пользу: «Низкая репутация национального бренда и недостаток глобальных союзников в долгосрочной перспективе подталкивает ее к рискам — возможно, из-за того, что она считает, что ей нечего терять».
Эпизоды враждебных действий не исчерпываются известными случаями попыток с помощью пропагандистских методов повлиять на исход голосования про «Брекзиту» или на референдум о независимости Шотландии, кибератак на правительственные ресурсы и случаи отравления Александра Литвиненко или отца и дочь Скрипалей. Перечислено по крайней мере 14 подозрительных смертей людей на британской земле, относительно которых есть основания считать, что с ними поквитались российские спецслужбы.
Помимо активности российских спецслужб на британской земле, не получавшей, по убежденности авторов доклада, необходимого внимания и отпора со стороны британских контрагентов, в нем указывается на еще одну серьезную опасность: превращение Лондона в «прачечную по отмыванию незаконно нажитых денег» российскими бизнесменами. При этом весьма велико количество британцев, в качестве «службы поддержки» помогающим легализоваться в Британии и увеличить свое влияние людям, которые фактически являются агентами Кремля. В докладе употребляется термин «Лондонград», который в ходу у российской диаспоры в Британии.
В качестве рекомендаций парламентский комитет по разведке и безопасности предлагает укрепить законодательную базу для борьбы со шпионажем, незаконными финансовыми сделками и агентами иностранного влияния. В частности, усложнить правила пребывания в стране для иностранных инвесторов из России и ужесточить проверки источников происхождения их средств. Очевидно, в требовании скорейшего воплощения этих рекомендаций и будет заключаться атака лейбористов на действующее правительство.
Справедливости ради нужно заметить, что уговаривать кабинет Джонсона ужесточить политику в отношении России – все равно что ломиться в открытую дверь. Уже после выхода из ЕС было принято решение о чисто британских санкциях к россиянам, причастным к «делу Магницкого» - бизнесмена, погибшего в тюрьме после разоблачения многомиллионных махинаций. А во вторник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил: «Мы четко дали понять России, что она должна воздержаться от атак на Великобританию и наших союзников. Мы будем решительно защищать нашу страну, нашу демократию и наши ценности от враждебных действий со стороны других государств».
Опубликованный в феврале опрос Pew Research Center показал, что только 26% британцев относятся к России положительно, 71% занимают противоположную позицию. И пока ничто не свидетельствует, что эти оценки изменятся в лучшую для России сторону в сколько-нибудь близкой перспективе. А «Лондонграду» нужно приготовиться к повышенному вниманию британских властей.