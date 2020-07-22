Генсек Парламентской ассамблеи ЧЭС поздравил haqqin.az
Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев поздравил редакцию haqqin.az с профессиональным праздником - Днем национальной прессы.
«Поздравляю коллектив haqqin.az с Днем национальной журналистики. Хочу подчеркнуть, что коллектив haqqin.az выполняет очень важную работу для объективного освещения событий, происходящих как у нас в стране, так и в мире, причем делает это на самом профессиональном уровне. Желаю всем крепкого здоровья и творческих успехов на благо процветания нашей страны», - говорится в поздравительном письме.