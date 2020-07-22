Авиаудар в Афганистане: 50 убитых

По меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил в среду РИА Новости очевидец происшествия.

"Командир талибов Кари Гулам Наби (Qari Ghulam Nabi) недавно был освобожден из тюрьмы Пул-э-Чархи. Его друзья собрались, чтобы приветствовать его, и произошел авиаудар, в результате которого погибло по меньшей мере 50 человек", - рассказал очевидец.