Все соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов

Последним в список возможных оппонентов сильнейшей команды Азербайджана вошла словенская «Целе», ставшая сегодня чемпионом своей страны.

Таким образом, 9 августа в ходе жеребьевки «Карабах», который с рейтингом 21,000 войдет в число «сеяных», может получить в соперники одну из этих 16 команд:

«Фола» (Люксембург), «Юргорден» (Швеция), «Будучность» (Черногория), «Флора» (Эстония), «Динамо» (Брест, Беларусь), «Рига» (Латвия), «Коннас-Ки» (Уэльс), «КИ Клаксвик» (Исландия), «Европа» (Гибралтар), «Целе» (Словения), КуПС (Финляндия), «Рейкьявик» (Исландия), «Тирана» (Албания), «Силекс» (Северная Македония), «Флориана» (Мальта), а также победитель предварительного раунда с участием чемпионов Северной Ирландии, Косово, Андорры и Сан-Марино.

Среди «несеяных» клубов есть также «Арарат-Армения», но эта команда не достанется в соперники «Карабаху», так как УЕФА разводит при жеребьевке представителей Азербайджана и Армении.

Всего в 1-м квалификационном раунде сыграют 34 команды. Матчи состоятся 18/19 августа. Как известно, в сезоне 2020/21 квалификационные раунды в Лиге чемпионов (не считая раунда плей-офф) будут состоять из одного матча. Хозяин будет определяться жребием.

Благодаря высокому рейтингу «Карабах» избежит в 1-м раунде встреч с такими соперниками, как «Селтик» (Шотландия), «Астана» (Казахстан), «Людогорец» (Болгария), «Црвена Звезда» (Сербия) и другими.

Более того, «Карабах» уже по традиции будет «сеяным» и при жеребьевке 2-го раунда, которая пройдет 10 августа.