Трамп отправил дополнительные силы в охваченные преступностью города США

Трамп обратил внимание, что в последние недели начало набирать обороты движение за роспуск полицейских департаментов и прекращение их финансирования. Его поддержали и некоторые «политики крайних взглядов», подчеркнул он. Вследствие этого в некоторых американских городах резко выросло число убийств, огнестрельных ранений и другого насилия.

Свое решение увеличить федеральные силы американский лидер объяснил тем, что у властей нет другого выбора. «Это кровопролитие должно закончиться, и оно закончится», — заключил он.

Акциями протеста, которые сопровождаются беспорядками, оказались охвачены десятки городов США. Причиной протестов стала смерть в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.