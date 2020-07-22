Эйнулла Фатуллаев 02:34

Власть приоткрыла завесу тайны над жизнью наиболее пассионарной части маргинально-люмпенизированной оппозиции, претендующей на высшую власть в стране. Скрытая съемка виртуальной дискуссии, изъятой из сети, показала нам весь ущербный, неполноценный внутренний мир людей, предстающих в одиозном образе политической альтернативы власти. Можно отбросить в сторону стереотипную репрезентацию реальности, исходя из субъективного отношения к действительности. Это неукоснительное право личной свободы человека в постфеодальном обществе. Однако, в отличие от подготовленных, заумных и публичных выступлений этих политиков, играющих на чувствах толпы, пред нами предстает истинный образ и социо-культурный уровень политиков, манипулирующих общественными настроениями и естественным для любого общества социальным протестом. Эти люди не только представляют вырожденную форму демократию, эти «деятели» лишены нравственной культуры, духовной полноценности, личностного достоинства, элементарных внутренних этических инстанций. Завеса снята, перед нами «голые политики». Единственная универсальная ценность для этих людей – подыгрывание толпе, выражение умонастроений толпы. Они лишь говорят то, что хочет услышать от них толпа. Никакого политического просветительства. Их стихия – это большие потрясения и жажда насаждения в стране промежуточной формы бурного революционного процесса. До свершения нового потрясения. Рожденная разрушительной революцией поколение неформальных политиков превращается в инородное тело при эволюционном общественном развитии… Но вернемся к моральному портрету кухонной бюрократии Али Керимли. * * *

Заседание Реввоенсовета посвящено обсуждению морального облика соратника по борьбе с властью. И почему-то гнев оппозиции вызвала общественная деятельность директора информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева – одного из немногих в оппозиции порядочных и честных людей, которого без преувеличений можно отнести к категории представителей независимой журналистики. М.Алиев равноудален как от власти, так и оппозиции. Да, Мехман – человек, который всегда идет против ветра. Но при этом, опытный журналист, пронесший через вихри политических процессов свое детище – «Туран», всегда высказывал осторожные и взвешенные оценки, отвергая радикальные формационные изменения. Были времена, когда М.Алиев полностью брал на себя и информационную защиту преследуемых оппозиционеров. Не из-за политических симпатий, а из чувства солидарности. Так вот как оценивает деятельность и заслуги своего соратника оппозиционная элита. Хорошо известный читателю по прошлым репортажам бравый лже-генерал от юстиции Видади Миркямал обращается к идеологу с троцкистской бородкой Ганимату Захиду с вопросом: «Этот Мехман Алиев какой-то беспринципный. Что за реверансы он делает в сторону властей?» Г.Захид ехидно отвечает: «Мехман Алиев пошел по пути Ильгара Мамедова, но он всего лишь прошел полпути».

Вынужденное отступление Нацдеки обвиняют лидера «реалистов» Ильгара Мамедова в оппортунизме и соглашательстве. Вероятно нацдеки недалеки от истины, ведь отсидев в тюрьме свыше четырех лет, Мамедов обманул ожидания охлократии. И ринулся не на баррикады, а избрал форму конструктивного сотрудничества с властью. Хотя, электорат нацдеков выражал слишком завышенные ожидания. Ведь до своего громкого ареста, Ильгар Мамедов – сторонник центристско-клановой концепции в азербайджанской политике (указанной Этибаром Мамедовым) являлся наиболее последовательным критиком нацдеков. Наивно было полагать, что И.Мамедов даже после лобового столкновения с властью, мог бы встать в один ряд с Керимли и Нацсоветом. * * *

Ганимат Захид полагает, что такой же путь соглашательства избрал и Мехман Алиев. В чем он, безусловно, ошибается. Начнем с того, что у Ганимата Захида нет никакого морального права судить о поступках Мехмана Алиева. Хотя бы исходя из личностных качеств и морального облика. Редакция газеты «Азадлыг» находилась по соседству в одной штаб-квартире с агентством «Туран». И журналистской братии хорошо известны аморальные поступки Г.Захида, вступавшего в сепаратные сделки с олигархами, чиновниками и различными ветвями власти. Г.Захид – делец и всегда работал со «сливом». Более того, в самые тяжелые времена для редакции газеты скрывал от коллег фонд заработной платы. В 2004 году, полицейские задержали Г.Захида вместе с представительницами самой древнейшей профессии, и обнаружили в его саквояже свыше 15 тысяч долларов. В то самое время, когда редакция и журналисты «Азадлыг» в буквальном смысле бедствовали и месяцами не получали зарплату. На этом же этаже работал Мехман Алиев, который умудрился в сложнейший период за счет правильно выстроенной редакционной политики и рекламной стратегии сохранить независимость своего издания. И вот сегодня Г.Захид позволяет себе в столь непристойной форме отзываться о Мехмане Алиеве и агентстве «Туран». Нашелся судья! * * * Жаркие споры решила разрешить третейский судья Гюльтекин Гаджиева. Стоит ли напоминать, что всю свою сочную молодость Г.Гаджиева провела в стенах правящей партии и Милли Меджлиса, в кругу администрации президента и чиновничьей бюрократии?! Лишившись мандата, привилегий и статуса в элите, Гаджиева из чувства животной мести переметнулась к нацдекам. Но сегодня Гаджиева – главный арбитр оппозиции: «Я понимаю беспокойство Видади Миркямала, но Мехмана Алиева рановато сравнивать с Ильгаром Мамедовым». Дескать, Мехман Алиев еще не до конца потерял лицо и политическое целомудрие.

И тут же блюститель нравственности в политике бросается на другого соратника Ильгара Мамедова – известного эксперта и экономиста Натика Джафарли: «Избегайте реалистов! Вы себе не представляете, насколько он гадкий, омерзительный, подлый, низкий…» Ой-ой-ой! Бедный, бедный Натик! Справедливости ради: Натик Джафарли – один из немногих в оппозиции образованных и профессиональных экспертов. Умный, начитанный, грамотный, интеллигентный. Однако, Н.Джафарли – идейный оппозиционер, отсидел пару месяцев, и по сей день последовательно критикует экономическую политику правительства. Тут же раздается реплика Ганимата Захида: «Натик Джафарли – невоспитанный!» Кто-то произносит еще более оскорбительное слово: «Гаденыш!» Все прозаседавшиеся в унисон: «Да-да-да….» Однако склочные прения нацдеков прерывает неожиданное предложение лже-генерала от юстиции Видади Миркямала: «А может мне подключить к нашему заседанию Али Керимли? Вот он в сети, с нами». Вынужденное отступление Неожиданная реплика лже-генерала вызывает множество вопросов. Вот уже на протяжении нескольких месяцев оппозиция обвиняет власть в преследовании А.Керимли. НацСовет заявляет, что власти с концами вырубили интернет в квартире Керимли, лидер оторван от мира, де-факто под домашним арестом… Как же так получается? Если в квартире лидера нацдеков отключен интернет, то каким образом Миркямал собирался подключить Керимли к виртуальному заседанию? Неужели инсценировка и имитация травли?