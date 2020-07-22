По его мнению, в настоящее время ни одна из вакцин не выглядит так, будто будет работать с введением одной дозы.

"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы, - считает миллиардер, который финансирует, в частности, проекты в области здравоохранения. - С самого начала это была лишь надежда", - передает ТАСС.

Пожертвовавший на борьбу с инфекцией $300 млн филантроп заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру. "Если вы стремитесь полностью препятствовать передаче коронавируса, то вам нужно охватить 70-80% населения в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", - отметил предприниматель.