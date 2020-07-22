Трамп: у Путина, Эрдогана и Си Цзиньпина острый ум

Хозяин Белого дома должен обладать острым умом, заявил президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News, и назвал действующих президентов, которые могут похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями.

В интервью телеканалу Трамп в очередной раз выразил сомнения в том, что его оппонент на грядущих выборах Джо Байден в случае победы станет хорошим президентом. По мнению главы Белого дома, Байдену следует пройти тест для проверки интеллектуальных способностей.

Трамп подчеркнул, что с учетом качеств зарубежных лидеров, президентом США должен быть человек с острым умом.

«Я могу сказать, что у Си острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум… Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%», — отметил он.

По словам Трампа, США имеют дело с теми, кто «может сделать нечто очень плохое» с Америкой, поэтому президенту нужно быть сообразительным. Он добавил, что сам уже прошел очень сложный тест для проверки своих умственных способностей и хорошо справился.