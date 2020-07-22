Трамп пригрозил закрыть дипмиссии Китая в США. Пекин готовит ответ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Техасе могут быть закрыты и другие.

"Что касается закрытия дополнительных дипмиссий, то это всегда возможно. Обратите внимание на то, что происходит. Мы думали, что в закрытом нами консульстве был пожар. ...И я предполагаю, что они жгли документы и бумаги. Хотел бы я знать, в чем там дело", — сказал политик.

Так он отреагировал на дошедшую до него информацию о том, что сотрудники консульства КНР в Хьюстоне начали уничтожать документы, после того как получили предписание американских властей об остановке работы миссии, передаёт РБК.

Как пояснили в Госдепартаменте, китайские дипломаты, работавшие в Хьюстоне, были неоднократно уличены в мошенничестве с выдачей виз и промышленном шпионаже, а решение об окончательном закрытии консульства в Хьюстоне следовало принять уже давно.

Представитель китайского МИД назвал решение США возмутительным, предупредив, что Пекин предпримет ответные меры.

Газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что Китай может закрыть генеральное консульство США в Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) в ответ на действия Вашингтона.

В общей сложности Соединенные Штаты имеют в материковом Китае пять генконсульств: в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане, а также крупную дипмиссию в Гонконге.