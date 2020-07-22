Нефть пошла в рост

Мировые цены на нефть сегодня утром выросли после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Согласно инфоромации, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,27% - до $44,41 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,31% - до $42,03 за баррель, передает РИА Новости.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 млн баррелей, а добыча нефти в стране за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - до 11,1 млн баррелей в сутки, сообщило накануне Минэнерго США.