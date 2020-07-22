«Университет для меня хобби»: индонезиец за 20 лет получил 32 диплома

Все началось, когда он был еще 18-летним парнем. Тогда Велин получил степень по промышленному строительству в университете Сурабайи. И с тех пор он не останавливается в обучении.

У жителя Индонезии Велина Кусум очень необычное хобби, которому он верен уже более 20 лет. Он очень любит учиться и постоянно получает дипломы. Об этом рассказал телеканал CNBC Indonesia.

“Университет для меня хобби, мне действительно нравится учиться. Я уверен, что, поступив в университет, я получу знания, которые мне пригодятся в практическом смысле”, - говорит Кусума.

На сегодня среди достижений индонезийца - 11 званий бакалавра, три магистерские степени, а также 18 профессиональных сертификаций. Чтобы успеть получить такое количество дипломов, Велин ходил на курсы в разных университетах одновременно. В интервью Кусума отметил, что любил учиться еще со школы и посещал различные курсы, которые не были доступны в общеобразовательной программе: он изучал компьютеры, бухгалтерский учет и английский язык.

Останавливаться на достигнутом Велин не планирует: он хочет пополнить свой арсенал еще множеством научных степеней, продолжая учиться всю жизнь.