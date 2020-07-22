Последнему нацисту вынесут приговор

Сегодня в Гамбурге будет вынесен приговор бывшему надзирателю нацистского концлагеря Бруно Д. Слушание дела 93-летнего обвиняемого началось в октябре прошлого года, сообщает BBC.

Обвинение попросило лишить его свободы на три года. Бруно Д. обвиняют в пособничестве в убийстве более 5 тыс. человек в концлагере Штуттгоф во время Второй мировой войны.

По словам обвинителей, во время работы в концлагере надзиратель, вместо того чтобы уволиться, предпочитал не обращать внимания на происходившие там зверства.

Это может стать последним в Германии судом над нацистским преступником.