23 июля КНР запустила свой зонд Tianwen-1 с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Зонд достигнет Красной планеты через семь месяцев, в феврале 2021 года. Он пробудет на Марсе не менее трех месяцев, марсоход будет исследовать поверхность планеты, ее атмосферу, ионосферу и магнитное поле.



Название зонда отсылает к стихотворению поэта Цюй Юаня, жившего еще до нашей эры. Он задал 172 вопроса о китайской мифологии, религии и истории.

В 2011 году Китай уже запускал зонд к Марсу вместе с Россией. Позднее Yinghuo-1 был объявлен потерянным космическими властями Китая.

На сегодняшний день единственной страной, чьи аппараты успешно выполняли программу на поверхности Марса, остаются США. Советские зонды разбились при посадке или, как «Марс-3» в 1971 году, потеряли связь с Землей. Не повезло и двум миссиям Европейского космического агентства, пишет Forbes.