Цель миссии заключается в оценке текущей ситуации в Азербайджане и дача соответствующих рекомендаций. На встрече, в обстановке взаимопонимания, была обсуждена текущая ситуация с коронавирусом в Азербайджане и меры, предпринимаемые в стране в целях борьбы с коронавирусом.

Министр здравоохранения Октай Ширалиев принял сегодня оценочную миссию по борьбе с коронавирусом, направленную в Азербайджан Европейским региональным бюро ВОЗ, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Миссия ВОЗ планирует провести оценку ситуации не только в Баку, но также в Шемахе и Гяндже. Министр здравоохранения рекомендовал задействовать в этом деле специалистов Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

На встрече также была обсуждена текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация, контроль за инфекциями внутри больниц, механизмы роста заболеваемости и другие вопросы.

Стоит отметить, что на встрече принимали участие замминистра здравоохранения Нигяр Алиева, главный санитарный врач страны, замминистра Виктор Гасымов, начальник Отдела по международным отношениям и связям с общественностью Самир Абдуллаев, руководитель офиса ВОЗ Ханде Харманджи и члены оценочной миссии.