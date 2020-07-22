В Армении 469 новых заражений COVID-19, в Грузии - 12

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1085, сообщил сегодня грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 724 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 247 человек. Выздоровели 911, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.

В Армении за последние 24 часа выявили коронавирус у 469 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 36 тыс. 162, сообщает единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 905 человек. "Из них 688 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 217 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.