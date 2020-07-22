Икрам Нур, автор haqqin.az 11:36

На днях премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми совершил первый зарубежный визит. Из-за болезни короля Салмана поездка в Саудовскую Аравию сорвалась, поэтому аль-Казыми направился в Тегеран. В Ираке сейчас горячо, на всех направлениях – от политического до экономического – откровенно припекает. И потому премьеру аль-Казыми приходится крутиться как ужу на раскаленной сковородке, чтобы с одной стороны, продемонстрировать лояльность основным внешним игрокам в этой стране. А с другой – получить от них максимум возможной помощи, без нее Ираку – только в пропасть, на краю которой он уже давно, собственно, и находится.

При том, если учесть, в каких сложных отношениях находятся между собой эти внешние системные игроки – Эр-Рияд, Тегеран, Анкара и Вашингтон – то для решения жизненно необходимых для Багдада вопросов, премьеру приходится демонстрировать чудеса внешнеполитической балансировки, на тонком канате, под самым куполом – и почти без всяческой страховки. Обозреватели считают, что Саудовская Аравия в качестве первой точки назначения для зарубежного турне аль-Казыми была выбрана неслучайно — в Тегеран премьер-министр Ирака должен был привезти скорректированные с Эр-Риядом предложение от короля Салмана по деэскалации между Ираном и Саудовской Аравией. Но возраст саудовского правителя – 84 года – внес свои коррективы в эту комбинацию, король был госпитализирован. В итоге, «признавая важность визита и желание добиться успеха, наше мудрое руководство в координации с нашими братьями в Ираке решило отложить визит», - написал принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Twitter. И хотя необходимые инструкции из Эр-Рияда аль-Казыми все же получил, визировать их от имени короля в Саудовской Аравии никто не решился, даже кронпринц Мухаммед. А потому иракский премьер прибыл в Тегеран не как «посол мира» с оливковой ветвью, а простым курьером с информацией, что мирные инициативы у саудитов есть – вот выздоровеет король, и их будут обсуждать более конкретно, с соблюдением всех протокольных формальностей.

Но и этого оказалось достаточным, чтобы главу правительства Ирака в Тегеране встретили весьма радушно. Одним из итогов визита стала договоренность о том, что товарооборот между странами будет увеличен до 20 миллиардов долларов. Но вот с политической составляющей все обстояло не так гладко. «Американцы убили вашего гостя в вашем доме и сознались в этом преступлении. Иран никогда этого не забудет и обязательно нанесет ответный удар», - заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака, имея в виду гибель генерала Касема Сулеймани. Не забыв при этом добавить, что «США являются противниками сильного и независимого Ирака». Однозначно тем самым давая понять, что если инициативы Эр-Рияда на понижение градуса напряженности он еще готов рассмотреть, то уход американцев из Ирака – принципиальная позиция Тегерана, отступать от которой он не намерен. А между тем становится все очевиднее, что американцы едва ли покинут авиабазу Айн эль-Асад, военный терминал Багдадского аэропорта, территорию посольства и авиабазу Кэмп Таджи. Иначе логистические маршруты, тянущиеся с базы в Кувейте через Ирак в сирийское Заевфратье, будут нарушены — а вот оттуда Вашингтон уходить точно не намерен.

К тому же США не скрывают своего желания расширить свое присутствие в Иракском Курдистане, где сейчас серьезно укрепляется Турция, вызывая все большие опасения Багдада. Если Вашингтону удастся потеснить Анкару на нефтяных месторождения Киркука, то для США все сложится и вовсе замечательно. А там, глядишь, удастся под предлогом войны с «Исламским государством» развернуть передовую базу где-нибудь в провинции Дияла, у западных рубежей Ирана. Да и в саудовских предложениях иранской стороне содержится то, что Тегеран не устраивает категорически – мероприятия по укреплению баланса между шиитами и суннитами в Ираке. К любым разговорам на эту тему иранская сторона относится крайне болезненно, видя в них попытку ослабить влияние Тегерана на Багдад. Хотя, нужно признать, саудиты готовы щедро оплачивать шаги Ирака в этом направлении. Запущен Саудовско-Иракский Координационный Комитет, который направлен на увеличение товарооборота и улучшение взаимоотношений со странами. В 2018 году объем экспорта достиг 651 млн долларов. Саудиты вкладываются в инфраструктуру пока еще закрытого погранперехода Арар - тот готов уже на 40% и будет закончен к октябрю. С Багдадом подписан ряд экономических меморандумов и положений.