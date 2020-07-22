Три тысячи манатов штрафа за перевозку пассажиров в Баку

Сотрудниками Мингячевирского городского отделения полиции задержан водитель, который пытался доставить пассажиров в Баку, нарушив правила карантинного режима.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в ходе расследования стало известно, что водитель Рашад Алиев, взяв с каждого пассажира по 15 манатов, пообещал доставить их на своем микроавтобусе Mercedes в Баку.

Материалы, собранные в отношении нарушителя, направлены в городской суд. Решением суда Р.Алиев был оштрафован на 3 тысячи манатов. В отношении пассажиров составлены протоколы об административных правонарушениях, им вынесено строгое предупреждение.