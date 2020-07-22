Прокуратура о нападении на молодую женщину в Сумгаите

Накануне в городскую прокуратуру Сумгаита поступила информация о том, что в 8 часов утра в больницу с многочисленными ножевыми ранениями была доставлена 25-летняя Айгюн Мусеиб, сообщили haqqin.az в прокуратуре города.

После поступления информации немедленно был проведен осмотр места происшествия и проведены другие процессуальные действия.

В ходе расследования было установлено, что молодой женщине на почве личного конфликта нанес ножевые ранения ее сосед - 33-летний житель поселка Джорат Абдул Аскеров.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (попытка преднамеренного убийства) УК Азербайджана.

Абдул Аскеров задержан и привлечен к следствию. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.