Ильхам Алиев провел совещание фото
При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве сегодня в видеоформате состоялось совещание, посвященное состоянию водного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве сегодня в видеоформате состоялось совещание, посвященное состоянию водного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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