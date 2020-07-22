Ильхам Алиев провел совещание фото

При Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве сегодня в видеоформате состоялось совещание, посвященное состоянию водного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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