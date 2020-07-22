Российский премьер не знает, как заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин не знает, как именно он заразился коронавирусом, и что его выздоровление проходило непросто.

В интервью телеканалу "Россия-24" глава российского правительства отметил, что "вирус не выбирает должности" и "очень опасен". "Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", - цитирует ТАСС главу российского кабмина.

Свое выздоровление Мишустин назвал "непростой историей": "Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился" - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс..."

Он отметил также, что вернулся "в рабочую обстановку" сразу же, как только стал лучше себя чувствовать.

30 апреля Михаил Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. 19 мая он был выписан из больницы и приступил к работе.