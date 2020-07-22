Госагентство занятости обеспечило работой более 54 тысяч человек

В январе-июне этого года Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечило работой 54 тысячи 137 человек.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, были проведены работы по привлечению к программе самозанятости 12 тысяч человек, в основном из уязвимых групп населения, из них 3500 человек уже привлечены к программе. Количество оплачиваемых общественных рабочих мест достигло 90 тысяч, а также 38,4 тысяч человек были привлечены к мероприятиям по профессиональной подготовке и профессиональному образованию.

На проводимых в 16 районах и городах ярмарках труда 1 150 человек были обеспечены работой. В январе-мае в подсистеме «Занятости» продолжилась регистрация вакансий, в целом было зарегистрировано 45,6 тысяч вакансий.