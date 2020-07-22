Халаф Халафов о нападении армян на азербайджанцев в США

«Полиция США не смогла защитить Генконсульство Азербайджана и азербайджанцев во время нападения армян». Об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает пресс-служба МИД.

Замминистра отметил, что эти действия армян будут безуспешными: «Я верю, что провокации армян будут пресечены».