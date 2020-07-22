Коронабольной покинул дом и стал фигурантом уголовного дела

В Мингячевире больной с активной формой коронавируса незаконно покинул свой дом, расположенный на административной территории города.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что житель города Ягуб Рагимов, результат теста которого на COVID-19 оказался положительным, получал лечение на дому, однако нарушил правила и покинул свой дом. На территорию его нахождения в городе незамедлительно прибыла бригада врачей. Рагимов был доставлен домой на машине скорой помощи.

В отношении Я.Рагимова возбуждено уголовное дело по статье 139.1.1 УК Азербайджана, он взят под полицейский надзор. Принимаются меры по определению лиц, с которыми Я.Рагимов был в контакте.