В США и Бельгии задержали армянских провокаторов

Поднявший руку на азербайджанку во время акции в Лос-Анджелесе мужчина армянского происхождения задержан, сказала на сегодняшней пресс-конференции глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По словам Абдуллаевой, его будут судить.

Кроме того, отметила Абдуллаева, в ходе провокации, совершенной радикально настроенными армянами возле дипломатической резиденции Азербайджана в Бельгии, задержаны шесть человек. Согласно устному заявлению полиции, уже задержаны 15 человек.