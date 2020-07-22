МИД Азербайджана: «В Азербайджан стреляли сербскими снарядами»

«Я встретился с временным поверенным в делах Сербии в Азербайджан. Я открыто сказал, что у нас есть точная информация о том, что это было, и сербская сторона должна расследовать этот случай». Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, комментируя поставки Сербией вооружений в Армению.

Напомним, накануне haqqin.az опубликовал статью о том, что за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий в направлении Товуза, из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров.

Х. Халафов сказал, что посольство Сербии поддерживает связь: «Нам уже дали определенные ответы. В настоящее время Сербия официально приступила к расследованию этого вопроса. Ожидаем, что в ближайшее время оно будет завершено, и азербайджанской стороне будут даны ответы.

Мы потребовали от Сербии полных объяснений, а также устранения причин, приведших к принятию этих шагов. Это вопрос, касающийся двусторонних отношений. К сожалению, предварительные расследования доказали, что минометы, другое оружие, применяемое против пограничных населенных пунктов Азербайджана, наших военных позиций – сербского производства. В международном праве существует либерализм в вопросе происхождения товара. Однако в вопросе происхождения оружия ситуация иная. Экспорт этого оружия в страны должен находиться под контролем страны-производителя», - сказал замминистра.