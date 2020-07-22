Что обещают синоптики на завтра

В пятницу, 24 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых регионах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах туман. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 18-23 градуса тепла.