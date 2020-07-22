Халаф Халафов: «Армяне могут привлечь к акциям насилия за рубежом террористов АСАЛА»

«Маски армян полностью сорваны». Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Замминистра выразил уверенность в том, что Азербайджан в ближайшее время освободит свои земли от оккупации.

«Внешняя политика Армении потерпела крах и, возможно, они вновь попытаются нарастить напряженность. Не исключено, что армяне к насилию за рубежом привлекут и такие террористические организации, как «Дашнакцутюн», АСАЛА.

Поэтому призываем дружественные страны быть внимательнее, наши соотечественники также должны быть осторожными. Мы дали инструкции для этого. Государство, органы безопасности, дипломатические миссии, простые граждане - все должны быть бдительными. Террористические акты, совершенные в Евлахе и других регионах во время оккупации наших земель в 90-х годах, – не давнее прошлое», - отметил замминистра.