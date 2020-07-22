Спецоперация ФСБ: задержаны 22 члена террористической ячейки

ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардии задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), сообщает ТАСС.

"Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", - сообщили агентству в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.