Статья молодого специалиста Azercosmos опубликована в авторитетном издании «Springer»

В статье представлена обширная информация о возможностях азербайджанского спутника наблюдения с высоким разрешением «Azersky» с точки зрения обеспечения национальной безопасности Азербайджана. И, самое главное, в статье отражены факты, основанные на веских аргументах, полученных в результате мониторинга спутника «Azersky» оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

Статья директора Центра исследований и развития «Azercosmos» Тарлана Мамедзаде «Космическая деятельность и стратегия безопасности в Азербайджане» опубликована во всемирно известном издании «Springer», входящем в мировую научную элиту.

В данной статье на основании различных сравнительных анализов и с применением различных методов географических информационных систем, посредством подтвержденных спутниковых изображений был показан мониторинг противозаконной деятельности, проводимой Арменией на наших оккупированных территориях, в частности, незаконно построенные в последнее время поселения, объекты инфраструктуры, незаконная сельскохозяйственная деятельность, разграбление природных ресурсов, ущерб, наносимый окружающей среде и природным ресурсам и другое.

Наряду с достижениями нашей страны в области дипломатии, публикация данной статьи в авторитетном «Springer» важна с точки зрения донесения до мирового научного сообщества твердой и принципиальной позиции Азербайджана в отношении незаконной деятельности на наших оккупированных территориях.

Со статьей «Космическая деятельность и стратегия безопасности в Азербайджане», опубликованной в «Springer», можно ознакомиться по ссылке:

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-22786-9_139-1

Следует отметить, что издательство «Springer», которое осуществляет деятельность 70 лет и имеет высокий «фактор воздействия», является глобальной платформой, объединяющей ряд престижных научных журналов США, публикующих международные академические журналы, статьи, исследовательские работы и книги на медицинские, социальные, экономические, политические, психологические, логические, математические и другие темы.