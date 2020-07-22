Армения сообщила о гибели еще одного военнослужащего
Раненный в ходе боев на армяно-азербайджанской границе рядовой Артур Мурадян скончался в Центральном госпитале Минобороны Армении, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
"23 июля в Центральном клиническом госпитале скончался получивший тяжелое ранение в голову 14 июля солдат срочной службы, рядовой Артур Мурдаян Багратович (2001 г.р.)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Мурадян получил ранение на боевом посту одной из частей на северо-восточном направлении Армении. Он был доставлен в госпиталь в крайне тяжелом состоянии.