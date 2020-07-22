Волкан Бозкыр проводит переговоры с Лавровым

Россия будет и впредь отстаивать и защищать нормы международного права и мультилатерализма в том виде, который сформулирован в Уставе ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с избранным председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

"Мы прекрасно понимаем все сложности, которые сейчас переживает международная обстановка, миропорядок. Заверяю вас, что в Российской Федерации вы найдете самого надежного и последовательного союзника в отстаивании изначальных целей и принципов, на которых зиждется ООН", - цитирует ТАСС российского министра.

Лавров подчеркнул, что Россия, как и большинство других государств, считает соблюдение международного права ключевым элементом глобальной стабильности.

Глава МИД РФ также указал на то, что наблюдаются попытки препарировать международные универсальные конвенции таким образом, чтобы "подорвать базовый принцип общего согласия, навязывая, в том числе путем голосования, некие идеи, которые потом выдаются за мнение всего мирового сообщества".