В мире выпустили первую коллекционную криптомонету
Литва выпустила первую в мире коллекционную криптомонету, сообщил реализовавший проект Центробанк республики.
«Выпуск цифровой монеты является своего рода мостом, соединяющим классическую нумизматику со стремительно развивающимися финансовыми технологиями», – цитирует ТАСС председателя правления банка Lietuvos Bankаs («Летувос банкас») Витаса Василяускаса.
Физический аналог криптомонеты посвящен двадцати членам Литовского Совета - общественным деятелям, которые подписали Акт о провозглашении независимости Литвы 16 февраля 1918 года. Он выглядит как банковская карта, в верхней части идет трехцветная полоска в цветах литовского флага, под ней расположено коллективное фото членов Литовского Совета и репродукция автографов, которые они поставили под актом о провозглашении независимости. Номинал монеты – 19,18 евро, что отсылает к году принятия документа. Вес ее физического аналога из серебра составляет 36,36 грамма, тираж – 4 тыс. экземпляров.