Захра Новрузова, специально для haqqin.az 15:54

Таджикистан готовится к юбилею - 30-летию Дня государственной независимости. Торжества пройдут в сентябре 2021 года. К этому времени нужно успеть завершить в Душанбе строительство парка, центральной композицией которого станет монумент «Истиклолият ва Озоди» (Независимости и свободы) высотой 121 метр. За это время в стране должны быть проведены более 4 тысяч мероприятий. Однако из-за пандемии график срывается. О коронавирусе в Таджикистане напоминают только люди в масках. За неношение маски штраф – от 116 сомони (11,6 дол) до 290 сомони (29 дол.), а за распространение инфекции можно сесть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Отдельные санкции предусмотрены для журналистов: за распространение ложной информации через СМИ о пандемии предусмотрены штрафы – от 580 сомони для физических лиц (около 58 дол.) и до 11,6 тысячи (1160 дол.) для юридических. Об этом позаботились депутаты таджикского парламента, предложив поправки в Административный и Уголовный кодексы. Президент Эмомали Рахмон охотно подписал их. В пресс-службе главы государства прокомментировали, что подписанные президентом поправки «направлены на предотвращение распространения COVID-19 и предусматривают виды наказания для лиц, нарушающих санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы, в том числе ограничительные карантинные меры». Однако в обществе нарастает беспокойство, поскольку в поправках в законодательство не уточняется, что подразумевается под общественным местом - нужно ли носить маску на улице, в личном автомобиле, ресторане или кафе и в других местах. В поправках также не сказано, кто и как должен определять степень достоверности информации о коронавирусе. И главный вопрос: кто будет определять степень вины, и где оплачивать штрафы. Таджикские журналисты, после вступивших в силу поправок, вообще стали остерегаться освещать темы, связанные с коронавирусом, а если и берутся за это, то оперируют исключительно данными таджикского Минздрава. Последняя информация этого ведомства такова: на 22 июля в стране зарегистрировано свыше 7 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались 58 человек - летальность составляет 0.84%. Полностью вылечились от вируса 5747 человек - восстановление составляет 79%. Таджикистан занимает 88 место в мире по числу стран, охваченных пандемией. Низкие показатели власти объясняют такими мерами, как закрытие границ и самоизоляция граждан. Эксперты же действия властей объяснили не только боязнью выхода эпидемической ситуации из-под контроля, но и предстоящими президентскими выборами, которые состоятся в октябре. В них примет участие либо действующий президент Эмомали Рахмон, либо его сын Рустам Эмомали, который недавно стал вторым лицом в Таджикистане, заняв пост спикера верхней палаты парламента.

Поначалу власти не признавали эпидемическую угрозу. Но после проведения Новруза и других фестивалей ситуация в республике начала ухудшаться и отрицать очевидное стало неразумно. С 10 апреля были приостановлены международные полеты, а с 30 апреля начали вводить другие ограничительные меры, но без введения режима чрезвычайного положения, как это было в соседних странах – Казахстане и Киргизии. При этом жизнь шла своим чередом. Освободили от посещения занятий только школьников. Все предприятия, общепит, магазины и рынки продолжали работать. Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов, проживающий в Швеции, считает, что Душанбе выбрал шведский вариант «мягкого карантина», направленного на формирование так называемого «коллективного иммунитета». По его словам, есть несколько возможных объяснений действиям властей. Во-первых, они вполне резонно опасаются, что введение карантина просто похоронит местный малый и средний бизнес, и так находящийся не в лучшем состоянии. Во-вторых, правительство опасается паники, которая может возникнуть после официального признания эпидемии: начнется тотальная скупка продуктов и товаров, как уже бывало в прошлом, а это приведет к росту цен и дефициту продовольствия на рынке. В-третьих, правительство надеется, что распространение коронавируса удастся купировать, тем более что 70% населения Таджикистана составляет молодежь, которая относительно легко переносит болезнь. Наконец, в-четвертых, с учетом предстоящих президентских выборов, введение строгого карантина и фактическое уничтожение малого бизнеса – очень нежелательно. Единственное отличие шведского похода от таджикского – раннее оповещение населения. В Таджикистане, как отмечалось, долго скрывали распространение инфекции. Да и сегодня точных данных о заболевших и умерших нет. Таджикские активисты ведут свой список жертв коронавируса, которых уже 437 человек. В их числе врачи. В частности, в Хатлонской области Таджикистана за два последних месяца скончались 24 медицинских работника. В графе «причина смерти» в списке погибших, указана «пневмония». В управлении здравоохранения Хатлонской области подтвердили смерть медработников от этой болезни. Илесиддин Саидов - заместитель руководителя областного штаба борьбы с коронавирусом, в беседе с Радио «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода») сообщил, что все 24 медработника последние два месяца занимались лечением пациентов с COVID-19 в больницах области. Зафиксирована вспышка коронавируса в Согдийской области Таджикистана. Там на днях скончалась главный врач областного роддома Шоира Бузурукова. Роддом на два месяца был перепрофилирован под COVID-19. Однако в последнее время, после дезинфекции, он работал в штатном режиме.

Сегодня медучреждение закрыто. Ведется внутреннее расследование. Накануне в Согдийской области побывал президент Эмомали Рахмон. Он приказал чиновникам устранить недостатки в сфере здравоохранения и быть готовыми ко второй волне коронавируса. Глава государства подвел итог «хороших дел»: за последние 5 месяцев на территории области построено и сдано в эксплуатацию 123 медицинских учреждения, а в 2021 году планируется открыть еще 60 объектов сферы здравоохранения. В настоящее время в области действуют 1114 медицинских учреждений, в том числе 1073 государственных и 41 – частное. Он также распорядился построить к 30-летию государственной независимости Таджикистана инфекционные больницы в каждом городе и районе области. Финансирование - из областного бюджета и за счет помощи предпринимателей. Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом окажет поддержку согдийской власти. «Учитывая влияние пандемии коронавируса на национальную экономику, было сочтено необходимым привлечь больше прямых отечественных и зарубежных инвестиций, увеличить производство и экспорт продукции и создать новые рабочие места», - сообщает пресс-служба президента Таджикистана. Коронавирус нанес сильный удар по экономике республике. В частности, на 50 процентов снизились денежные переводы от трудовых мигрантов. Это значит, что бюджет недополучит почти 2 млрд долларов. Правительство ищет дополнительные средства. Вице-премьер-министр Давлатали Саид в письме на имя президента Азиатского банка развития (АРБ) Масацугу Асакавы признал: «Экономика Таджикистана находится в форс-мажорной ситуации из-за пандемии коронавируса и нуждается в финансовом вливании». В письме содержится описание сложившейся в стране ситуации за последние шесть месяцев.