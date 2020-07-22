«В последние дни на азербайджано-грузинской государственной границе на погранично-переходном посту «Гырмызы Керпю» сложилась неординарная ситуация. Так, граждане Грузии, временно находящиеся на территории Азербайджана, уклоняясь от действующих правил, без координации и согласования с посольством Грузии пытаются вернуться на родину в неорганизованном порядке», - говорится в заявлении посольства Грузии в Азербайджане, направленном в редакцию haqqin.az.

В заявлении отмечается, что такие попытки становятся причинами серьезных проблем и с точки зрения логистики, и с точки зрения эпидемиологической безопасности.

«Учитывая тяжелую ситуацию, мы еще раз обращаемся к гражданам Грузии, временно находящимся на территории Азербайджана, и призываем их строго соблюдать правила карантинного режима, действующего на территории Азербайджана, и для возвращения на родину заранее проходить регистрацию в посольстве Грузии», - говорится в заявлении.

В заявлении диппредставительства подчеркивается, что в процессе борьбы с вирусом COVID 19 в условиях закрытой границы между Азербайджаном и Грузией возвращение граждан Грузии, временно находящихся на территории Азербайджанской Республики, будет осуществляться постепенно, только по предварительной регистрации в посольстве.

«Учитывая все вышесказанное, мы еще раз призываем граждан Грузии, временно пребывающих на территории Азербайджанской Республики, заранее зарегистрироваться в посольстве, чтобы продолжить процесс их организованного, безопасного и постепенного возвращения», - говорится в заявлении посольства.