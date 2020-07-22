Глава Следственного комитета России уверен в виновности Фургала

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уголовное дело, заведенное в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «Российская газета».

Он отказался раскрывать детали дела, однако отметил, что следователи собрали достаточное количество доказательств виновности бывшего губернатора.

Речь идет о результатах экспертиз и оперативно-розыскной деятельности, а также о показаниях свидетелей.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — произнес Бастрыкин.

При этом он подчеркнул, что понимает жителей Хабаровского края, которые выражают свою позицию.