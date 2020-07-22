Авторитетные евродепутаты, которых собрал депутат Джаваншир Фейзиев, осудили Армению
21 июля по инициативе депутата Джаваншира Фейзиева, сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества ЕС –Азербайджан, в режиме видеоконференции состоялась встреча членов Европейского парламента и депутатов Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az, Европарламент в мероприятии представляли депутат парламента Латвии Андрис Америкс, депутат парламента Польши Ричард Чарнезский, депутат парламента Болгарии Ильхан Кучук, депутат парламента Хорватии Руза Томасич и член парламента Испании Герман Терц. Со стороны Милли Меджлиса участвовали депутаты Джаваншир Фейзиев, Азер Каримли и глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев. В качестве независимых участников на видеовстрече присутствовали генеральный секретарь Европейского альянса консерваторов и реформистов Ричард Миллсом, политический директор этой организации Темистоклис Астенидис, главный редактор общественно-политического издания Навед Хан.
Открывая встречу, Джаваншир Фейзиев проинформировал участников конференции о провокации, совершенной армянскими военными на азербайджано-армянской границе 12 июля, и ее последствиях. Депутат подчеркнул, что целью армянских властей, предпринявших этот акт агрессии, являлось торможение переговорного процесса, сохранение статус-кво в карабахском конфликте, в результате которого Армения оккупировала азербайджанские территории, и вовлечение в него стран - членов ОДКБ.
«Официальный Ереван, - объяснил он, - пытался занять позиции азербайджанских пограничных войск на стратегической высоте на армяно-азербайджанской границе и таким образом контролировать нефте- и газопроводы из Азербайджана в Европу, а также транспортную и коммуникационную инфраструктуру нашей страны».
Члены Европейского парламента решительно осудили провокацию, совершенную армянскими вооруженными силами, высказали глубокое сожаление по поводу гибели военнослужащих и мирных жителей в результате артиллерийского обстрела армянской армией приграничной территории Азербайджана и выразили свои соболезнования семьям погибших.
Европейских парламентариев интересовало нынешнее состояние переговоров по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. В своих выступлениях они указывали, что резолюция, принятая Европарламентом, должна способствовать разрешению конфликтов в странах «Восточного партнерства», в том числе армяно-азербайджанского, на основе территориальной целостности стран. Отметив, что внешние силы могут быть заинтересованы в продолжении конфликта, члены Европарламента подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также заинтересованность в урегулировании конфликта на основе международно признанных границ страны.
Европарламентарии заявили, что видят в Азербайджане политически надежного соседа Европы и важного партнера с экономической точки зрения.
Депутаты Милли Меджлиса Азер Каримли и Турал Гянджалиев также дали оценку продолжающимся провокациям Армении и высказали свое мнение о целях, которые преследует страна-агрессор. Они подчеркнули, что длительные и бесплодные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ становятся все менее перспективными.
Выступая от имени Европейского альянса консерваторов и реформистов, его генеральный секретарь Ричард Миллсом решительно осудил агрессивную политику Армении, полностью и безоговорочно поддержав территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
Видеоконференция, которую вел заместитель руководителя Департамента международных отношений Милли Меджлиса Бабек Агаев, длилась более часа. Было принято решение провести в ближайшее время провести еще одну встречу, чтобы отслеживать развитие событий в карабахском конфликте.