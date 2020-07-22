Авторитетные евродепутаты, которых собрал депутат Джаваншир Фейзиев, осудили Армению

Как сообщает haqqin.az, Европарламент в мероприятии представляли депутат парламента Латвии Андрис Америкс, депутат парламента Польши Ричард Чарнезский, депутат парламента Болгарии Ильхан Кучук, депутат парламента Хорватии Руза Томасич и член парламента Испании Герман Терц. Со стороны Милли Меджлиса участвовали депутаты Джаваншир Фейзиев, Азер Каримли и глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев. В качестве независимых участников на видеовстрече присутствовали генеральный секретарь Европейского альянса консерваторов и реформистов Ричард Миллсом, политический директор этой организации Темистоклис Астенидис, главный редактор общественно-политического издания Навед Хан.

Открывая встречу, Джаваншир Фейзиев проинформировал участников конференции о провокации, совершенной армянскими военными на азербайджано-армянской границе 12 июля, и ее последствиях. Депутат подчеркнул, что целью армянских властей, предпринявших этот акт агрессии, являлось торможение переговорного процесса, сохранение статус-кво в карабахском конфликте, в результате которого Армения оккупировала азербайджанские территории, и вовлечение в него стран - членов ОДКБ.

«Официальный Ереван, - объяснил он, - пытался занять позиции азербайджанских пограничных войск на стратегической высоте на армяно-азербайджанской границе и таким образом контролировать нефте- и газопроводы из Азербайджана в Европу, а также транспортную и коммуникационную инфраструктуру нашей страны».