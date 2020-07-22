Самир Алиев: «Мы строим комплексы, в которых сами мечтаем жить»

Беседовал Фархад Мамедов 16:21

Интервью с управляющим-партнером группы компаний «Olympus Park» Самиром Алиевым - Расскажите, пожалуйста, о создании бренда Olympus Park. Когда, с какими идеями, планами создавалась группа компаний? Думали ли вы тогда о том, что основываете одну из ведущих компаний строительного сектора страны? Есть ли своя история названия Olympus? - Компания Oympus Park, действующая в направлении строительства жилых комплексов, существует уже более 10 лет в Азербайджане. Я считаю именно строительный сектор локомотивом ненефтяного сектора. По-моему, успехи этого сектора имеют стимулирующую силу в экономике Азербайджана и играют роль катализатора в развитии других секторов. Если в начале пути у нас было 30-40 сотрудников, сейчас вместе с подрядчиками, привлеченными к работе, около 1 000 человек работают на этот бренд. Сегодня в портфеле компании есть переданные в эксплуатацию жилые комплексы Olympus Элмляр и Olympus Нефтчиляр, продолжается строительство Olympus 28 Мая, Olympus Насими, Olympus Сабаиль, Butik-12, Olympus Хырдалан, а также новоиспеченный проект Olympus Nobel. Название Olympus берет свое начало с названия горы Олимп из греческой мифологии. Поэтому наш слоган звучит так – «Смотрите на мир с вершины».

- Сегодня в Азербайджане действуют несколько строительных компаний. Но мало кто из них с успехом реализует проекты. В чем секрет успехов компании Olympus Park? - Очень хороший вопрос. Прежде всего хочу сказать, что успешной деятельностью наша компания в первую очередь признательна созданным главой государства господином Ильхамом Алиевым условиям для развития предпринимательства, проведенным им реформам. В Азербайджане строительный сектор очень динамичен и с конкуренцией, сегодня на этом рынке действуют достаточно много компаний с хорошей предысторией, с качественными проектами. Но всегда выживают компании, которые идут в ногу с изменениями, справляются с конкуренцией. Мы с самого начала строим свою работу на представлении качества и удобства в красивой оболочке. Насколько красивы и элегантны фасады жилых комплексов, которые мы строим, настолько материалы, техника, использованная в строительстве зданий, относятся к качественным мировым брендам. Использованная технология служит удобству жителей. Например, мы так строим системы обогрева, вентиляции, используем такие материалы в строительстве и в фасадах, чтобы коммунальные расходы жителей за газ, свет были минимальными. С самого начала дали себе слово, строить комплексы, в которых сами мечтаем жить. Думаю, что мы сдержали свое слово, что и дало возможность создать сегодняшний Olympus, которому доверяют.

- Кто является покупателем Olympus Park? - Покупателями квартир всегда являются люди, которые хотят улучшить жилищные условия. Это люди, которые переезжают в более просторные, более комфортные квартиры, заселяются в более удачных местах, новобрачные, а также люди, которые приобретают недвижимость, с целью инвестировать свои деньги с самым низким уровнем риска. Они представители частного сектора, государственного сектора. Люди, которые приобретают квартиры в любом жилом комплексе Olympus Park, в итоге выбирают качество, комфорт и безопасность. Сегодня человек, который хочет приобрести квартиру в любом проекте Olympus Park может оплатить 30 процентов всей суммы, а остальную сумму вносить частями за 36 месяцев. - Самир бей, можете сказать, чем отличаются сегодняшние покупатели недвижимости от покупателей 10-20-летней давности? Что изменилось в выборах, вкусе, требованиях покупателей? - Сегодняшний покупатель и тогдашний покупатель – абсолютно разные люди. Сегодня покупатель изучает всю информацию – о месте, использованных материалах, технике, которым оборудованы здания, удобстве двора, условиях парковки автомобилей, сколько соседей на каждом этаже, предыстории строительной компании, его репутации, и других деталях. Конечно, цена является одним из самых важных факторов. Цены в наших комплексах соответствуют всякому бюджету: в Olympus Хырдалан 1 кв.м квартиры стоит 650 АЗН, а в проектах Olympus Элмляр, Olympus Насими доходит до 2000 АЗН. Наш отдел по продажам может предложить удобную квартиру покупателям со всяким бюджетом. - На данный момент мир, в том числе и в наша страна, переживает пандемию, цены на нефть нестабильны, среди населения есть опасения, по поводу вложений в бизнес, в такие моменты люди предпочитают ли вложить деньги в золото, или недвижимость? Какая общая ситуация в строительном рынке? - Я согласен с вами в том, что пандемия, нестабильность цен на нефть влияет на нашу повседневную жизнь и деятельность. Но, мои длительные наблюдения указывают на то, в разных периодах международные экономические кризисы, даже 5-летней давности, когда курс маната резко упал, все это не очень воздействуют на строительный рынок в Азербайджане, я не припоминаю сильных волнений, регрессии на рынке недвижимости. Поэтому считаю приобретение в Азербайджане недвижимости стабильным и выгодным вложением инвестиции. Потому что особенно в Баку стоимость недвижимости намного ниже, чем в соседних странах, и странах дальнего зарубежья, и я уверен, что после пандемии цены будут расти. Поэтому сейчас самое время приобрести недвижимость.