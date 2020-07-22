Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:29

В Азербайджане хорошо знают, что вопрос социальной защиты населения всегда в центре внимания президента Ильхама Алиева. Но особенно это проявилось в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам. В частности, при обсуждении бюджета министру финансов Самиру Шарифову было поручено с учетом пандемии уделить особое внимание социальной сфере. Финансовая поддержка сфер, потерпевших ущерб из-за пандемии, социальная защита людей, социальная защита потерявших работу - эти вопросы должны найти свое решение.

Доклад министра для многих экспертов оказался неожиданным. По его словам, за первые шесть месяцев исполнение госбюджета превзошло ожидания. Вопреки внешним шокам в период пандемии коронавируса, в первую очередь, снижению потребительского спроса и вызванному этим снижению цен на нефть и нефтепродукты, прогнозы доходов бюджета были перевыполнены. Когда бюджеты даже самых экономически развитых стран трещат по швам, доходы госбюджета Азербайджана превысили прогноз на 2,9% или 338 млн манатов, составив 12,023 млрд манатов. При этом Государственная налоговая служба Минэкономики перевыполнила прогноз на 8,9% или 327 млн манатов, а Государственный таможенный комитет – на 5,1% или 98 млн манатов. И трансферт в бюджет из Госнефтефонда выполнен на 100%, хотя многие полагали, что именно этот показатель возрастет в связи с ростом спроса на инвалюту. В целом же в госбюджете образовался профицит в размере 292 млн манатов или на 233 млн манатов больше прогноза. И это дало возможность в полном объеме обеспечить исполнение всех государственных задач, социальных программ и проектов, финансирование которых было предусмотрено из бюджета. В составе бюджетных расходов в размере 11 млрд 734,1 млн манатов удельный вес расходов социальной направленности составил 42,5% или почти 5 млрд манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года за шесть месяцев расходы в сфере здравоохранения возросли на 75,8% (или 287 млн манатов), на образование – 53,5% (517 млн манатов), на социальную защиту и социальное обеспечение – 13,2% (196 млн манатов), на сельское хозяйство и охрану окружающей среды – на 85,3% (260 млн манатов).

В то же время министр предупредил и о надвигающейся опасности для бюджета. Низкие цены на нефть в первом полугодии, карантин, введенный в рамках борьбы с пандемией коронавируса, и другие ограничительные меры обусловливают к концу года сокращение как нефтяной прибыли, так и поступлений в ненефтяной сектор. А резервов, сформированных в результате перевыполнения прогнозов по налоговым, таможенным и обязательным социальным страховым выплатам, не будет достаточно для устранения до конца года ожидаемого дисбаланса между расходами и доходами. К тому же существующие ресурсы в госбюджете по распоряжению главы государства направлены на меры по борьбе с пандемией и снижению ее негативного влияния на экономику. Наряду с этим, возникшие в результате пандемии особенности качественно новой среды социального и экономического поведения, продолжение господдержки уязвимым социальным группам населения и госкомпаниям, предпринимательским субъектам, малому и среднему бизнесу, сфере здравоохранения, а также другие госнужды формируют новые вызовы, связанные с исполнением бюджета. А все это диктует необходимость создания дополнительного финансового обеспечения. С учетом этого Шарифов отметил целесообразность пересмотра и внесения поправок в госбюджет-2020 с целью обеспечения оптимизации приоритетности и адресности расходов государственного и сводного бюджетов, финансирования новых нужд в соответствии с возникшей ситуацией, обеспечения баланса между доходами и расходами бюджета. Глава государства в принципе не возразил против корректировки бюджета, хотя подчеркнул, что независимо от цены на нефть бюджет должен быть исполнен полностью, для этого достаточно возможностей. В предыдущие годы тоже проводили корректировки, но это следует обосновать. А вот тут, кажется, произошло некоторое недоумение. Видимо, совершенно разные масштабы имели в виду президент и министр, говоря о корректировке госбюджета-2020.