Мы продолжаем следить за обнадеживающими сообщениями из лабораторий и институтов мира, где разрабатываются варианты вакцины против коронавируса Covid-19. Только что издание Cell Host& Microbe сообщило, что ученые создали искусственный коронавирус, который инфицирует клетки и взаимодействует с антителами похоже, как и SARS-CoV-2, но не имеет способности вызывать серьезные болезни. Этот более слабый вирус может дать возможность большему числу ученых успешнее бороться с пандемией.

Переносимый по воздуху грозный вирус, вызывающий Covid-19, может быть исследован в лабораториях с высокой степенью биологической защиты. Занимающиеся этим ученые должны носить комбинезоны и использовать маски с кислородным аппаратом, а лаборатория, хранящая вирус, должна гарантировать многоуровневые системы биологической защиты и монтаж специализированного вентиляционного оборудования. Хотя эти меры обязательны, чтобы защитить здоровье сотрудников лабораторий, однако они значительно замедляют выявление лекарств и вакцины против коронавируса, потому что многие ученые не имеют доступа к необходимому оборудованию.

Чтобы им помочь, группа ученых из Washington School of Medicine в Сен-Луис (США) создала искусственный вирус гибридного типа, который даст возможность исследователям, не имеющим доступа к соответственно защищенным научным средствам, подключиться к результатам по получению лекарств или вакцин от Covid-19.

Ученые модифицировали генетически легкий вирус, заменив один из его генов на ген, происходящий из SARS-CoV-2. Созданный гибридный вирус может инфицировать клетки и распознается антителами так же, как SARS-CoV-2, но его можно использовать в обычных лабораториях при исследованиях.

- Мы никогда не получали столько просьб о получении научного материала в столь короткий срок, - говорит автор исследования Шон Уилан, руководитель отдела молекулярной микробиологии. - Мы уже распространили наш вирус среди ученых Аргентины, Бразилии, Мексики, Канады и, конечно, во всех штатах США. Его ждут исследователи из Великобритании и Германии. Еще до публикации люди слышали, что мы работаем над чем-то таким и уже тогда просили материал.

Чтобы создать модель SARS-CoV-2, который был бы обязательно безопасен при обработке, Уилан и его коллеги взяли вирус пузырчатого воспаления ротовой полости (VSV или ВПВ). Этот вирус часто используется при исследованиях, потому что он достаточно безопасный и легок для генетических манипуляций. В природе обычно им главным образом инфицируется скот — лошади и свиньи, приводя к грипповидной болезни, длящейся от 3 до 5 дней.

Как говорит Уилан, вирусы имеют на своей поверхности белок, который используют для прививания к клеткам обладателя и их инфицирования. Именно ген такого белка, взятого с ВПВ, заменяют геном SARS-CoV-2, кодирующим белок, называемый spike.

В результате таких манипуляций возник новый вирус, который успешно атакует те самые клетки, что и SARS-CoV-2, но у него нет генов, необходимых для вызывания тяжелой болезни. Создатели назвали его VSV- SARS-CoV-2.