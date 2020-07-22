Ученые создали новый коронавирус против старого коронавируса наш обзор
Мы продолжаем следить за обнадеживающими сообщениями из лабораторий и институтов мира, где разрабатываются варианты вакцины против коронавируса Covid-19. Только что издание Cell Host& Microbe сообщило, что ученые создали искусственный коронавирус, который инфицирует клетки и взаимодействует с антителами похоже, как и SARS-CoV-2, но не имеет способности вызывать серьезные болезни. Этот более слабый вирус может дать возможность большему числу ученых успешнее бороться с пандемией.
Переносимый по воздуху грозный вирус, вызывающий Covid-19, может быть исследован в лабораториях с высокой степенью биологической защиты. Занимающиеся этим ученые должны носить комбинезоны и использовать маски с кислородным аппаратом, а лаборатория, хранящая вирус, должна гарантировать многоуровневые системы биологической защиты и монтаж специализированного вентиляционного оборудования. Хотя эти меры обязательны, чтобы защитить здоровье сотрудников лабораторий, однако они значительно замедляют выявление лекарств и вакцины против коронавируса, потому что многие ученые не имеют доступа к необходимому оборудованию.
Чтобы им помочь, группа ученых из Washington School of Medicine в Сен-Луис (США) создала искусственный вирус гибридного типа, который даст возможность исследователям, не имеющим доступа к соответственно защищенным научным средствам, подключиться к результатам по получению лекарств или вакцин от Covid-19.
Ученые модифицировали генетически легкий вирус, заменив один из его генов на ген, происходящий из SARS-CoV-2. Созданный гибридный вирус может инфицировать клетки и распознается антителами так же, как SARS-CoV-2, но его можно использовать в обычных лабораториях при исследованиях.
- Мы никогда не получали столько просьб о получении научного материала в столь короткий срок, - говорит автор исследования Шон Уилан, руководитель отдела молекулярной микробиологии. - Мы уже распространили наш вирус среди ученых Аргентины, Бразилии, Мексики, Канады и, конечно, во всех штатах США. Его ждут исследователи из Великобритании и Германии. Еще до публикации люди слышали, что мы работаем над чем-то таким и уже тогда просили материал.
Чтобы создать модель SARS-CoV-2, который был бы обязательно безопасен при обработке, Уилан и его коллеги взяли вирус пузырчатого воспаления ротовой полости (VSV или ВПВ). Этот вирус часто используется при исследованиях, потому что он достаточно безопасный и легок для генетических манипуляций. В природе обычно им главным образом инфицируется скот — лошади и свиньи, приводя к грипповидной болезни, длящейся от 3 до 5 дней.
Как говорит Уилан, вирусы имеют на своей поверхности белок, который используют для прививания к клеткам обладателя и их инфицирования. Именно ген такого белка, взятого с ВПВ, заменяют геном SARS-CoV-2, кодирующим белок, называемый spike.
В результате таких манипуляций возник новый вирус, который успешно атакует те самые клетки, что и SARS-CoV-2, но у него нет генов, необходимых для вызывания тяжелой болезни. Создатели назвали его VSV- SARS-CoV-2.
Используя плазму людей, которые пережили и победили коронавирус, а таке их очищенные антитела ученые выяснили, что гибридный вирус распознается организмом так же, как и SARS-CoV-2. Антитела или плазма, которые предотвращали инфицирование клеток гибридным вирусом так же эффективно блокировали вирус, вызывающий Covid-19. В то же время антитела или плазма, которые не смогли задержать гибридный вирус, не задержали и настоящий Covid-19.
- Исследования показали, что люди вырабатывают антитела против разных белков SARS-CoV-2, но это именно антитела, направленные против белка spike становятся наиболее важными для нашей защиты, - объясняет Ш.Уилан. - Если какой-то вирус оседает на поверхность spike, наша иммунная система распознает его, как SARS-CoV-2.
Авторы разработки надеются, что новый гибридный вирус поможет быстрее справиться с пандемией SARS-CoV-2. По их мнению, его можно с успехом использовать при оценке действия вакцин, измерения уровня антител или их идентификации, которые могут быть превращены в противовирусные лекарства.
- Одной из проблем, связанных с оценкой антител, есть то, что тесты должны проводиться в центрах категории BSL-3 (Biosafety Level-3 – третий уровень безопасности — пер. ред.), а большинство клинических лабораторий и биотехнологических фирма такими условиями не обладают, - говорит профессор Майкл С.Даймонд, один из соавторов публикации. - С нашим вирусом-«заместителем» можно без риска заражения работать на уровне BSL-2, а им обладает каждая лаборатория.
Даймонд добавляет, что так как гибридный вирус выглядит для нашей иммунной системы так же, как SARS-CoV-2, но не приводит к тяжелой болезни, он является потенциальным кандидатом на вакцину.
Профессор Даймонд вместе с доктором Уиланом сейчас проводит эксперименты на животных. Ученые оценивают эти исследования и их результаты в качестве такой возможной перспективы.