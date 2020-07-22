Айя-София готовится к первому за 86 лет пятничному намазу

Решение об отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея «Айя-София» было утверждено на днях президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В пятницу, 24 июля, в знаменитом архитектурном сооружении Стамбула – Айя-Софие (Святой Софии) состоится первая за последние 86 лет молитва мусульман, сообщает Anadolu.

Архитектурный объект мирового наследия, считающийся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.

Управление по делам религии Турции завершает последние приготовления к пятничной молитве (намазу).

Учитывая число желающих участвовать в молитве, было принято решение выделить для верующих 5 участков, прилегающих к мечети.

С целью обеспечения безопасности жителей и гостей мегаполиса в 11 точках в направлении Айя-Софии созданы контрольно-пропускные пункты полиции, где участники намаза с 10.00 смогут пройти проверку.

В историческом районе Стамбула также будут работать 736 медиков, которые в числе прочих будут измерять температуру.

В этом же районе мегаполиса будут дежурить более 100 карет скорой помощи и санитарный вертолет.